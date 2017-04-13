JP Morgan يحقق أرباحا فصليّة بـ6.5 مليار دولار

أعلن "جيه.بي مورجان"، أكبر البنوك الأميركية من حيث حجم الأصول، زيادة 16.8% بالأرباح الفصلية متجاوزا بذلك التوقعات حيث قدم البنك مزيدا من القروض وحقق إيرادات إضافية من زيادة التداولات.

وبلغ صافي ربح البنك في الربع المنتهي يوم 31 مارس 6.45 مليار دولار مقابل 5.52 مليار دولار قبل عام.

وزادت ربحية السهم إلى 1.65 دولار بما يتجاوز متوسط توقعات المحللين لزيادة 1.52 دولار للسهم ، بحسب ما ورد في "رويترز".

وارتفع سهم جيه.بي مورجان 1.3 % إلى 86.35 دولار في معاملات ما قبل فتح السوق.

وزادت المعاملات في وول ستريت على مدار العام الأخير حيث غير المستثمرون مراكزهم بناء على استفتاء الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي والانتخابات الأميركية وموعد رفع الفيدرالي سعر الفائدة.

وزاد اقتراض العملاء في ظل نمو الاقتصاد لكن وتيرة نمو القروض تباطأت نوعا ما في الآونة الأخيرة.

وزاد صافي إيرادات البنك 6.24 % إلى 25.59 مليار دولار مقابل توقعات لصافي إيرادات 24.88 مليار دولار.

وزادت إيرادات السوق 13.9 % بدعم زيادة 17 % في إيرادات الدخل الثابت.

وارتفع صافي دخل الفائدة 6% إلى 12.4 مليار دولار بدعم نمو القروض وأثر رفع سعر الفائدة.