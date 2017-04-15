عروض جذابة على ودائع البنوك الإماراتية بفائدة 2.5%

طرحت بنوك محلية عروضاً جذابة على الودائع بمعدل فائدة سنوية عالية تصل إلى 2.5%، ما يعكس رغبتها في تعزيز مستويات السيولة لديها.

وقدم أحد البنوك الإسلامية العاملة في الدولة عرضاً على الودائع بأرباح تصاعدية تبدأ بفائدة 1% للشهر الأول وتواصل الارتفاع تدريجياً وصولاً إلى 6% في الشهر الـ18، بحسب "الخليج" الإماراتية.

ويقدم البنك نفسه عروضاً متعددة وجذابة للودائع بآجال مختلفة، من بين العروض، وديعة بحد أدنى 25 ألف درهم، ولأجل 5 سنوات ويتم احتساب فائدة 2.4% سنوياً، أي بمعدل ربحية إجمالي 12% عند الاستحقاق.

فيما أعلن بنك آخر عن عرض ودائع ثابتة تحت مسمى "حساب وديعة متسارع" لأجل 3 أشهر، يُشترط حد أدنى للرصيد قدره 50 ألف درهم، وعلى أساس معدل فائدة 6% عند الاستحقاق، ويتم احتساب الفائدة على أساس تصاعدي، حيث يبدأ سعر الفائدة من 0.91% في الشهر الأول، وترتفع بعد ذلك إلى 5% على 18 شهراً، أي أن المعدل الفعلي للفائدة على الودائع سيكون 1.971% إذا تم الإيداع في البنك لمدة 18 شهراً.

ومن ضمن مميزات البنوك لجذب أموال المودعين، إتاحة إصدار فيزا وماستر كارد مجاناً طوال فترة سريان الضمان تصل قيمتهما إلى 95% من قيمة الوديعة الثابتة، على أن تطبق رسوم بقيمة 25 درهماً في حال عدم استيفاء الحد الأدنى.

وقدم مصرف إسلامي آخر عرض وديعة متعددة العملات من دون أي رسوم شهرية، لأجل 3 أشهر بنسبة أرباح 1.38%، حيث يصل الحد الأدنى للرصيد إلى 25 ألف درهم، ويقوم المصرف بدفع نسبة الربح شهرياً للعميل، بينما أعلن عن عرض آخر لوديعة بفائدة 1.46% مع حد أدنى للرصيد 25 ألف درهم، ولأجل من شهر إلى 12 شهراً.