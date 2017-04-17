تراجع أرباح بنك "الجزيرة" الفصلية 43% لـ216 مليون ريال

انخفضت ارباح بنك الجزيرة، إلى 216 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2017 بنسبة قدرها 43 %، مقارنة بـ381 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016 .

وأوضح البنك، في بيان نشر على موقع " تداول"، أن انخفاض الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى الانخفاض في دخل العمليات بنسبة 19% و ذلك بسبب قيام البنك في العام الماضي ببيع أرض مملوكة له نتج عنها مكاسب بقيمة 209 مليون ريال سعودي قابله ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة و صافي دخل المتاجرة.

كما ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 6% وذلك بسبب الارتفاع في صافي مخصصات خسائر الائتمان و مصاريف الإيجارات و المباني و رواتب الموظفين وما في حكمها قابله انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى.