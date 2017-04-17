نمو الأرباح الفصلية لـ"الإنماء" 7.6% لـ421 مليون ريال

ارتفعت الأرباح الفصلية لمصرف #الإنماء السعودي إلى 421 مليون ريال، في الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 7.67%، مقابل 391 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، ومقابل 390 مليون ريال في الربع السابق.

وذكر المصرف في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، أن صافي الدخل ارتفع نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 37٪، مع زيادة الإيرادات من التمويل والاستثمارات بالإضافة إلى أرباح استثمارات الأسهم وإيرادات تبادل العملات، في حين انخفضت إيرادات توزيعات الأرباح.

وبلغ صافي أرباح #مصرف_الإنماء من العمولات الخاصة والاستثمارات 814 مليون ريال، مقابل 611 مليون ريال، في الربع الأول من العام الماضي بارتفاع 33.2%، ومقابل 727 مليون ريال، في الربع السابق بارتفاع 11.97%.