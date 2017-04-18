البنك الأول: هذه العوامل أثرت على أرباحنا

كشف المدير المالي لدى البنك الأول عبد الله العريني، في مقابلة مع قناة "العربية"، عن العوامل الرئيسية التي أثرت على نتائج البنك في الربع الأول من العام الجاري، ومن بينها المخصصات التي قام البنك بتجنيبها تماشيا مع سياسة البنك في 2016.

وقال العريني "إجمالي دخل العمليات سجل أداء جيدا، مع ارتفاع طفيف 0.4%، وقد تحسنت هوامش الربحية بشكل كبير وانخفضت تكلفة التمويل، وسنستمر في الإدارة الفعالة للمصروفات".

وأشار العريني إلى أنه في النصف الثاني من 2016 انخفض الطلب على قروض الشركات بشكل عام واستمر ذلك بالربع الأول، ونرجو أن يزيد الطلب على الإقراض من الشركات في الجزء المتبقي من العام.

وأوضح أن نسبة القروض إلى الودائع في الربع الأول من العام الجاري 84%، وهي أقل من المسموح به عند 90%.

وقال العريني "مخصصات الائتمان كانت مرتفعة في 2016، مقارنة بالسنوات المالية واستمرت في الربع الأول من العام، والبيئة الائتمانية تغيرت في 2016 واستكملنا مواصلة المخصصات، وبشكل عام كانت توجد زيادة في المخصصات العامة".

وذكر العريني أن نسبة القروض المتعثرة ارتفعت بشكل طفيف إلى 2.2%.

وكان #البنك_الأول قد أعلن انخفاض أرباحه بنسبة 36.6% إلى 323.9 مليون ريال بالربع الأول ، مقارنة بـ511.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2016.

وأوضح البنك، أن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 48.83% ، وذلك نتيجة لارتفاع كل من مخصص #خسائر_الائتمان ومصاريف الإيجارات والمباني. وقوبل ذلك جزئياً بانخفاض في رواتب ومصاريف الموظفين.

وتراجع إجمالي ودائع #العملاء إلى 80.2 مليون ريال في الربع الأول من العام 2017، مقارنة بـ 85.5 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي، بتراجع نسبته 6.1%.