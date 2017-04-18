نمو المحفظة التمويلية لمصرف الإنماء 22% في الربع الأول

قال الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء، عبدالمحسن الفارس، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إن إجمالي مخصصات البنك ارتفع في نهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 1.07 مليار ريال، مقارنة بـ764 مليون ريال في نهاية الفترة المقابلة من العام الماضي، أي إنها زادت بنحو 40%.

وأضاف الفارس أن المصرف رأى مواصلة سياسة دعم المخصصات في الربع الأول ما رفع قيمة المخصصات الإجمالية، وهي مخصصات عامة لمواجهة أي أخطار، ولكن جودة محفظة الأصول عالية، وقد رفعت المخصصات نسبة التغطية إلى 158%.

ولفت الفارس إلى أن محفظة التمويل كانت 60 مليار ريال، فيما تجاوزت 73 مليار ريال في نهاية الربع الأول، وقد نمت القروض بنسبة 22%، وجزء رئيسي منها كان للشركات.

وأبدى الفارس تفاؤله بمستقبل الاقتصاد السعودي، مع عودة التوازن والاستقرار إلى أسعار النفط.

وكانت الأرباح الفصلية لمصرف الإنماء قد ارتفعت إلى 421 مليون ريال، في الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 7.67%، مقابل 391 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، ومقابل 390 مليون ريال في الربع السابق.

وذكر المصرف أن صافي الدخل ارتفع نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 37٪، مع زيادة الإيرادات من التمويل والاستثمارات بالإضافة إلى أرباح استثمارات الأسهم وإيرادات تبادل العملات، في حين انخفضت إيرادات توزيعات الأرباح.

وبلغ صافي أرباح مصرف الإنماء من العمولات الخاصة والاستثمارات 814 مليون ريال، مقابل 611 مليون ريال، في الربع الأول من العام الماضي بارتفاع 33.2%، ومقابل 727 مليون ريال، في الربع السابق بارتفاع 11.97%.