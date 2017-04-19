أرباح جولدمان ساكس تقفز 80% في الربع الأول

سجلت مجموعة جولدمان ساكس قفزة نسبتها 80% في الأرباح الفصلية مع استفادة البنك المدرج في وول ستريت من ارتفاع إصدارات الأسهم والسندات العالمية.



وصعد صافي الربح العائد للمساهمين العاديين إلى 2.16 مليار دولار في الربع الأول من 2017 مقارنة مع 1.2 مليار دولار قبل عام.



وزادت ربحية السهم إلى 5.15 دولار من 2.68 دولار.



وكان متوسط توقعات المحللين أن تبلغ الأرباح 5.31 دولار للسهم،وانخفضت مخصصات الضرائب 35.6% إلى 284 مليون دولار.