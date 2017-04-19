عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق بنوك وتمويل

أرباح جولدمان ساكس تقفز 80% في الربع الأول

المصدر: نيويورك - رويترز
رابط مختصر

سجلت مجموعة جولدمان ساكس قفزة نسبتها 80% في الأرباح الفصلية مع استفادة البنك المدرج في وول ستريت من ارتفاع إصدارات الأسهم والسندات العالمية.

وصعد صافي الربح العائد للمساهمين العاديين إلى 2.16 مليار دولار في الربع الأول من 2017 مقارنة مع 1.2 مليار دولار قبل عام.

وزادت ربحية السهم إلى 5.15 دولار من 2.68 دولار.

وكان متوسط توقعات المحللين أن تبلغ الأرباح 5.31 دولار للسهم،وانخفضت مخصصات الضرائب 35.6% إلى 284 مليون دولار.

كلمات دالّة

#جولدمان ساكس, #أسواق, #اقتصاد, #سندات, #مخصصات الضرائب

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر