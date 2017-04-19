"سوسيتيه جنرال" يقلص انكشافه على تركيا بعد الاستفتاء

أعلن بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي تقليص انكشافه على ديون تركيا إلى "زيادة متوسطة في الوزن النسبي" من "زيادة الوزن النسبي" في أعقاب الاستفتاء الذي أجري في البلاد مطلع الأسبوع، وصوت الأتراك فيه لصالح منح الرئيس رجب طيب أردوغان سلطات كبيرة.



وقال مدير استراتيجية الدين السيادي للأسواق الناشئة لدى سوسيتيه جنرال روجيه شاتيليه في مذكرة "نعتقد أن التوتر السياسي البالغ والعلاقة التي تزداد صعوبة مع الاتحاد الأوروبي سيؤثران سلباً على مناخ أنشطة الأعمال".