19.2 مليار دولار تدفقات على بنوك مصر منذ التعويم

قال البنك المركزي المصري إن إجمالي التدفقات على النظام المصرفي بلغت 19.2 مليار دولار منذ تعويم الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني وحتى الآن.



وقررت مصر تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر من العام الماضي في محاولة لجذب التدفقات الأجنبية.



وأضاف البنك أنه جرى "فتح اعتمادات مستندية لاستيراد منتجات بترولية خلال 2016 بنحو 6.34 مليار دولار."



وعاودت أرامكو السعودية أكبر شركة نفط في العالم إمداد مصر بنحو 700 ألف طن شهريا من المواد البترولية منذ نهاية مارس بعد أن توقفت في أكتوبر.