المغرب: تغييرات العملة تبدأ في النصف الثاني من 2017

قال بنك المغرب المركزي، إن الخطوة الأولى في برنامج لتحرير سعر صرف العملة المحلية الدرهم ستبدأ في النصف الثاني من العام.

وجاء البيان بعد يوم من تصريحات أدلى بها محافظ البنك عبد اللطيف الجواهري لرويترز قال فيها، إن تحرير سعر الصرف سيبدأ في الربع الثاني من العام.

وقال البنك في بيان إن خطط البدء في تغيير نظام العملة لم تتغير، وإنها ستبدأ في النصف الثاني من 2017.

ويعكف المغرب مع صندوق النقد الدولي على تحرير عملته مع تعزز المالية العامة للبلاد بدعم عوامل، مثل انخفاض أسعار النفط العالمية، ما يقلص تكلفة استيراد الطاقة.

وفي أواخر العام الماضي قالت الحكومة إن الخطوات الأولى للتحرك صوب سعر صرف مرن ستتخذ في النصف الثاني من 2017. ويوم الثلاثاء لمح الجواهري إلى بداية مبكرة لكنه قال إن مدة كل مرحلة ستعتمد على أوضاع السوق.

وسعر الصرف الحالي للدرهم مربوط بسلة يشكل اليورو نسبة %60 من وزنها والدولار 40%.