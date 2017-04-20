تراجع أرباح" سامبا" الفصلية إلى 1.23 مليار ريال

تراجعت الأرباح الفصلية لمجموعة #سامبا_المالية إلى 1.23 مليار ريال، في الربع الأول من 2017، إلى 1.23 مليار ريال، مقابل 1.26 مليار ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتعتبر هذه الأرباح أعلى من أرباح الربع السابق، حيث ارتفعت بنحو 13%.

وذكرت المجموعة في بيان نشر على موقع #السوق_السعودية "تداول"، أن تراجع أرباح الربع الأول مقارنة بالربع الأول من 2016، يعود إلى انخفاض صافي الدخل نتيجة ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 9.8% مع ارتفاع مخصصات الائتمان.

وبلغت قيمة الأرباح الإجمالية في الربع الأول 1.97 مليار ريال، مقابل 1.94 مليار ريال، في الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 1.95%.