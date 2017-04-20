نمو أرباح "أبوظبي الأول" الفصلية 13% لـ2.93 مليار درهم

أظهرت النتائج المالية لمجموعة بنك أبوظبي الوطني NBAD والخليج الأول تحقيق نمو في صافي أرباحه خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 12.7%، وفقاً لبيان.

ووفقاً لبيان تلقت "العربية" نسخة منه، سجل البنك صافي أرباح بنحو 2.93 مليار درهم بنهاية الربع الأول لعام 2017 (بما يعادل 0.79752 مليار دولار)، مقابل 2.60 مليار درهم في الربع الأول من عام 2016 (ما يعادل 0.70770 مليار دولار) بفضل النمو في الإيرادات.

وأشار البيان إلى أن البنك سجل نمواً في الإيرادات بنسبة 8.5% لتصل إلى 5.20 مليار درهم، مقارنة بـ 4.80 مليار درهم في الربع الأول من عام 2016 نتيجة لزيادة حجم الأعمال والمكاسب الاستثمارية.

وتابع بيان البنك بأن قيمة توفير المصروفات نتيجة عملية الاندماج بلغت 75 مليون درهم خلال الربع الأول، مما أدى إلى انخفاض النفقات التشغيلية بنسبة 1.5% (قبل تكاليف الاندماج) وحقق تحسناً في معدل المصروفات إلى الإيرادات بنسبة 27.3% (قبل تكاليف الاندماج).

وبلغت قيمة محفظة القروض والسلفيات 368 مليار درهم بنسبة نمو 4.6%، كما بلغت ودائع العملاء 416 مليار درهم بنمو نسبته 11.1%، مما انعكس على تحقيق معدل متميز للقروض إلى الودائع بلغ 88%.

يُشار إلى أن أرباح بنك أبوظبي الوطني زادت في العام الماضي، بنسبة 1.2%، لتبلغ 5.3 مليار درهم، مقابل أرباح بقيمة 5.23 مليار درهم في 2015. ومن المقرر أن تناقش عمومية بنك أبوظبي الوطني، يوم الاثنين 24 أبريل الجاري، مقترح مجلس الإدارة بتعديل اسم البنك إلى "بنك أبوظبي الأول"، وذلك بعد إتمام عملية الاندماج.