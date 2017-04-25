نمو أرباح "بيتك" ثاني أكبر البنوك الكويتية 13%

ارتفعت أرباح بيت التمويل الكويتي بـ13% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، إلى 38.6 مليون دينار.

وجاءت أرباح "بيتك" ثاني أكبر البنوك الكويتية، دون مستوى التوقعات البالغة 41 مليون دينار.

وعزت نمو الأرباح إلى ارتفاع إيرادات التمويل والأتعاب والعمولات، بالإضافة إلى إيرادات الاستثمار التي تضاعفت نحو 5 مرات.

كذلك نمت أرباح البنك بـ13% خلال العام الماضي، مقارنة بعام الفين وخمسة عشر لتبلغ 165 مليون دينار.

وقال رئيس المالية لمجموعة بيت التمويل الكويتي بيتك شادي زهران، إن بيتك حقق نموا في أكثر من قطاع.

وأضاف أن الوحدات التابعة في تركيا حققت نموا جيداً، بالإضافة إلى قطاع الأفراد في السوق الكويتية.

وأوضح أن محفظة التمويل نمت خلال الربع الأول بنسبة 3.5%، مقارنة بالربع الأخير من 2016، أي أنها نمت بأكثر من 1%، شهريا.

ولفت إلى أن القروض غير المنتظمة أو المتعثرة أو المشكوك بتحصيلها انخفضت إلى 1.59%.