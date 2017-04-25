نمو أرباح "أبوظبي الإسلامي" 20% إلى 157 مليون دولار

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB، المدرج بسوق أبوظبي المالي، عن تحقيق نمو بصافي أرباحه خلال الربع الأول من 2017 بنسبة 19.8%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب بيان للبنك تلقته "العربية"، بلغ صافي أرباح المصرف خلال الفترة نحو 577.5 مليون درهم، ما يعادل 157.2 مليون دولار، مقابل ربح قدره 482 مليون درهم (131.2 مليون دولار) لنفس الفترة من 2016.

وأظهرت نتائج المصرف، بحسب البيان، ارتفاع صافي إيرادات المجموعة في الربع الأول من عام 2017 بنسبة 4.3% إلى 1374.1 مليون درهم، مقارنةً مع 1317.3 مليون درهم بالربع الأول من العام السابق.

وأظهرت النتائج المالية لمصرف أبوظبي الإسلامي تراجع أرباحه خلال الربع الرابع من العام 2016 لتصل إلى 450 مليون درهم، مقابل 474 مليون درهم لنفس الفترة من عام 2015.

وعلى صعيد نتائج السنوية، سجل المصرف نمواً بأرباحه في العام الماضي بنسبة 1%، لتصل إلى 1.95 مليار درهم، مقابل أرباح بقيمة 1.93 مليار درهم خلال عام 2015.