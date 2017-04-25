"ساب" و"البنك الأول" يبحثان اندماج البنكين

أعلن البنك السعودي البريطاني " #ساب " المملوك بنسبة 40% لـHSBC بدء مناقشات مبدئية مع " #البنك_الأول " المملوك بنسبة 40% لـRBS لدراسة اندماج البنكين، علماً أن الدخول في هذه المناقشات لا يعني بالضرورة أن عملية الاندماج سوف تتم بين الطرفين.

وأشار البنكان، في بيان نشر على موقع "تداول"، إلى أنه في حال تم الاتفاق على #الاندماج فسيخضع ذلك لشروط منها على سبيل المثال لا الحصر موافقات الجهات الرقابية المعنية في المملكة العربية #السعودية وموافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من البنكين.

وأكد البنكان أنه تم التنسيق مع #مؤسسة_النقد العربي السعودي فيما يخص متطلبات الاندماج قبل بدء في هذه النقاشات ولكنه لا يزال من الواجب الحصول على الموافقات الرسمية قبل إتمام عملية الاندماج.

ومن غير المتوقع أن ينجم عن عملية الاندماج في حال إتمامها تسريح الموظفين بصفة إجبارية.

يشار إلى أن الإندماجات في القطاع البنكي السعودي حدثت مرتين، إحداهما بين بنك القاهرة و البنك السعودي التجاري المتحد في العام 1997 تحت إسم جديد و هو البنك السعودي المتحد و تلاها بعد سنتين استحواذ البنك السعودي الأمريكي اي مجموعة سامبا حاليا على البنك السعودي المتحد.