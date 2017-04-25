HSBC يؤكد اختياره لتقديم المشورة بطرح أرامكو

أكد الرئيس التنفيذي لبنك HSBC رسميا، اختيار المجموعة كمستشار لعملية الطرح الأولي لشركة أرامكو.

وبهذا ينضم البنك لمؤسستي JP Morgan Chase و Morgan Stanley في إدارة هذا الطرح المرشح لأن يصبح الأكبر في العالم.

وجاء هذا الإعلان على لسان الرئيس التنفيذي للبنك "ستورات جوليفير" خلال الجمعية العمومية التي عقدت في هونغ كونغ.

وكانت #شركة_أرامكو قد حددت تسعير إصدارها الأول من الصكوك عند 25 نقطة أساس فوق معدل الفائدة بين البنوك السعودية "سايبور" لمدة 6 أشهر.

وتستهدف #أرامكو إصدار صكوك بما يعادل ملياري دولار، بحسب بلومبيرغ، وهو جزء من برنامج صكوك بقيمة إجمالية تصل إلى 10 مليارات دولار، وتبلغ مدة الإصدار من الصكوك 7 سنوات.

وكان أمر ملكي قد صدر أخيراً بخفض الضرائب المفروضة على أرامكو من 85% إلى 50%، ما يرفع من تقييم الشركة.