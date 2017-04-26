تسيبراس: اليونان تعتزم العودة لأسواق السندات

قال رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، إن اليونان تهدف للعودة إلى أسواق السندات، فور الانتهاء من مراجعة حاسمة لبرنامج الإنقاذ المالي.

وأضاف تسيبراس قائلا في مقابلة تلفزيونية "هدفنا هو إتمام مراجعة برنامج الإنقاذ المالي، وبعد ذلك مباشرة العودة إلى الأسواق". وقال إنه يريد أن تكون عودة اليونان إلى أسواق السندات متكررة وليس لمرة واحدة.

واستؤنفت في أثينا يوم أمس الثلاثاء المحادثات بين اليونان ودائنيها الأجانب حول إصلاحات يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بهدف التوصل لاتفاق بحلول الثاني والعشرين من مايو/أيار وهو الموعد المقرر لاجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل.