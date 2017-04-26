الشماسي: الاندماج فرصة RBS للتخارج من "البنك الأول"

قال محمد الشماسي، الرئيس التنفيذي لشركة دراية المالية، إن الاندماج المحتمل بين البنك الأول وساب قد ينتج عنه ثالث أكبر بنك في المملكة، وإن البنكين يتشاركان في الكثير من الخصائص ونموذج العمل، بمعنى أن مصرفية الشركات إحدى الأعمال الرئيسية للبنكين، وقد يختلفان من ناحية تكلفة المخاطر والديون المتعثرة الذي أدى إلى تراجع الربحية في البنك الأول.

وأضاف خلال لقاء له مع "العربية" أن الاندماج سيصب بشكل كبير في مصلحة البنك الأول، بحيث يعزز بشكل أساسي هيكلة التكاليف بالمقارنة مع مصرف ساب.

وتابع "الكيان الجديد سيحظى بشكل أكبر في هيكلة الدفع للتكاليف، ويوجد تعاقد كبير من الناحية التشغيلية، لأن النموذج التشغيلي متشابه للمصرفين. وهو أشبه ما يكون للاستحواذ من قبل ساب على البنك الهولندي أكثر من كونها اندماجاً حقيقياً".

وأضاف "أن RBS هو المالك الأجنبي في البنك الأول ويمتلك حالياً حصة 40%، إلا أننا نعتقد أن حصة RBS ستتقلص إلى حوالي 11% وفقا للقيم السوقية حسب إغلاق أمس، وستكون عملية التخارج أسهل بشكل كبير ولا تصب على المساهم في كونه ليس مساهما كبيرا، ويمتلك فقط 11 % وسيزول العبء الاداري والشريك الأجنبي لن يكون مسؤولاً في إدارة المصرف والمساهمة الإدارية في المصرف وحتى تمثيل المصرف في مجلس الإدارة وهي عوامل ستسهل بشكل كبير عملية التخارج من القطاع المصرفي السعودي".

وأكد أن HSBC لا يزال ملتزماً بشكل كبير بالأسواق الناشئة كمؤسسة تعمل بشكل نشط في المنطقة وفي السعودية بشكل خاص، وأكبر بشكل كبير من RBS الذي يركز على الأسواق الأوروبية والأسواق الرئيسية بالنسبة له.