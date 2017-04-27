أرباح مجموعة لويدز المصرفية تستقر في الربع الأول

أظهرت نتائج أعمال مجموعة لويدز المصرفية اليوم الخميس استقرار أرباحها في الربع الأول من العام، لتخالف توقعات المحللين بتراجع أداء أكبر بنك للرهن العقاري في بريطانيا، عقب التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو حزيران.

وقالت لويدز إن الربح الأساسي قبل الضرائب بلغ 2.1 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل 2.70 مليار دولار، وذلك في آخر تقرير للبنك على الأرجح قبل أن يعود إلى الملكية الخاصة الكاملة بعد تلقيه إنقاذاً حكوميا إبان الأزمة المالية في 2008.

ويماثل مستوى الأرباح تلك المحققة في نفس الفترة قبل عام ويفوق متوسط التوقعات البالغ 1.9 مليار جنيه إسترليني، وفقا لمحللين استطلعت رويترز آراءهم.

وقال أنتونيو هورتا أوسوريو الرئيس التنفيذي للمجموعة في بيان "هذه النتائج مازالت تظهر قوة نموذج أعمالنا الذي يركز على العملاء ويتسم بالبساطة وانخفاض المخاطر."

وسجلت لويدز زيادة في صافي هامش الفائدة إلى 2.8% من 2.74% قبل عام وقالت إنها تتوقع استقراه عند المستوى الجديد هذا العام لتخالف مجددا توقعات بانخفاض المعيار الرئيسي للربحية بفعل الضبابية الاقتصادية.