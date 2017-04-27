المركزي الأوروبي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة والسياسة النقدية دون تغيير كما كان متوقعا، ليستمر التحفيز غير المسبوق الذي يقدمه في ظل بقاء معدل التضخم دون المستهدف رغم تسارع النمو.

وبهذا يظل سعر الإيداع دون الصفر منذ 2014، ويخطط البنك لشراء سندات بما لا يقل عن 60 مليار يورو شهريا حتى ديسمبر على الأقل وذلك في مواجهة تضخم لا يكاد يذكر منذ سنوات.

وحافظ البنك المركزي على سعر ودائع ليلة واحدة، وهو سعر الفائدة الرئيسي حاليا، عند -0.40%، وسعر إعادة التمويل الرئيسي الذي يحدد تكلفة الائتمان في الاقتصاد عند 0%، وسعر الإقراض الحدي، وهو سعر الاقتراض الطارئ للبنوك لليلة واحدة، عند 0.25 %.