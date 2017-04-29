14 بنكاً إماراتياً تسجل أرباحاً بـ 7.7 مليار درهم

حقق 14 بنكاً إماراتيا أداء جيداً خلال الربع الأول من 2017، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016. وارتفع صافي الأرباح 6.8% إلى 7.74 مليار درهم، مقارنة ب 7.24 مليار درهم أرباح نفس الفترة من العام الماضي بحسب صحيفة الخليج.



تصدر «أبوظبي الأول» الناتج عن اندماج «أبوظبي الوطني» و«الخليج الأول» قائمة البنوك الأكثر تحقيقاً للأرباح، والتي وصلت إلى 2.9 مليار درهم بنمو 12.4%.

وجاء «بنك الإمارات دبي الوطني» في المرتبة الثانية محققاً أرباحاً مقدارها 1.8 مليار درهم، بنمو 3.6%، وارتفعت أرباح «بنك دبي الإسلامي» 15.2% لتصل إلى أكثر من مليار درهم.

وأظهرت كل من بنوك «رأس الخيمة الوطني»، و«العربي المتحد»، و«الفجيرة الوطني» تباطؤاً في الأداء، حيث تراجعت أرباح «الفجيرة الوطني» 16% إلى 126.1 مليون درهم.

وتراجعت أرباح «رأس الخيمة الوطني» 38% إلى 154.7 مليون درهم، وهبطت أرباح العربي المتحد 38.59% إلى 20.7 مليون درهم. كما أظهر بنكا دبي التجاري والتجاري الدولي تراجعاً في الأرباح بنسبة 33٪ و40٪ على التوالي.