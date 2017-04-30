الأهلي.. أفضل بنك بتمويل العقارات للأفراد بالسعودية

كرم وزير الإسكان ماجد الحقيل البنك الأهلي بجائزة "أفضل برنامج تمويل عقاري للأفراد بالمملكة لعام 2016"، لدور البنك الريادي ضمن قطاع التمويل العقاري، وقدرته على تقديم حلول تمويلية متميزة.

جاء ذلك إثر مشاركة البنك في معرض وملتقى الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني "ريستاتكس 2017"، والذي عُقد برعاية الحقيل، وحضور العديد من الشخصيات وقيادات حكومية ورجال أعمال بحسب بيان صحافي صدر عن البنك.

و طرح البنك الأهلي العديد من العروض الخاصّة والحصْرية لزوار جناحه خلال أيام المعرض المفتوحة في الفترة من 23-26 أبريل 2017.

وتأتي هذه الجائزة تأكيداً لجهود البنك الأهلي في دعم قطاع الإسكان بالمملكة والقيام بدور فاعل في تمويل احتياجات المواطنين السكنية والعقارية المتنوعة من خلال مجموعة من منتجات التمويل العقاري والمزايا المتعددة التي يقدمها البنك.