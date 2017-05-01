"أبوظبي الأول" يدرس جدياً الدخول إلى السوق السعودية

قال عبدالحميد محمد سعيد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول (1UAE) إن البنك يدرس الدخول في السوق السعودي من خلال الاستحواذ على مؤسسات مصرفية قائمة، أو من خلال الحصول على ترخيص جديد.

وأوضح سعيد لصحيفة "الخليج" أن البنك يدرس دخول أسواق عالمية جديدة والخروج من أسواق أخرى غير رابحة، بحسب الصحيفة.

ولفت سعيد إلى أن العمليات الخارجية تشكل 20% فقط من إيرادات البنك حالياً، طبقاً لـ "الخليج".

وبحسب القوائم المالية للبنك بعد الاندماج مع الخليج الأول، سجل البنك نمواً في الإيرادات بنسبة 8.5% لتصل إلى 5.20 مليار درهم، وذلك في الربع الأول من عام 2017.

وبفضل النمو في الإيرادات سجل البنك صافي أرباح بنحو 2.93 مليار درهم بنهاية الربع الأول ، مقابل 2.60 مليار درهم في الربع الأول من عام 2016.

يُشار إلى أن أرباح بنك أبوظبي الوطني زادت في العام الماضي، بنسبة 1.2%، لتبلغ 5.3 مليار درهم، مقابل أرباح بقيمة 5.23 مليار درهم في 2015.