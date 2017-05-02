نمو أرباح "الإمارات للاستثمار" إلى 16.57 مليون درهم

نما صافي أرباح "الإمارات للاستثمار" خلال الربع الأول بمقدار ثلاثة أضعاف ليصل إلى 16.57 مليون درهم، مقارنة مع 4.88 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2016، بينما ازداد الدخل التشغيلي بمقدار الضعفين إلى 47.87 مليون درهم، مقارنة مع 23.56 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2016. وانخفض إجمالي الأصول المدارة لدى البنك بنسبة 12.8% إلى 10.14 مليار درهم (مقارنة مع 11.63 مليار درهم بنهاية 31 ديسمبر 2016).

وقال خالد سفري، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار: "استهل بنك الإمارات للاستثمار العام 2017 بأداء متميز، مسجلاً نمواً كبيراً في صافي الأرباح مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والذي تحقق بفضل مواصلة تركيز جهودنا على تقديم خدمة مصرفية خاصة من أرقى المستويات لعملائنا الذين يمثلون أولوية رئيسية بالنسبة لنا في كل ما نقوم به.

ومن بين العوامل الأخرى التي ساهمت في هذا النمو نجاحنا في إدارة مراكزنا المالية في السوق بحكمة وحذر للاستفادة من الفرص المواتية فور ظهورها. وفي المقابل، نجح فريق خدمات المصرفية الاستثمارية في إتمام صفقة كبرى خلال الربع الأول، ما ساهم بشكل كبير في تعزيز ربحية البنك خلال الفترة المذكورة. وبالنظر إلى الفترة المتبقية من العام 2017، فإننا ننظر أمامنا بعين الثقة والتفاؤل، واضعين على قمة أولوياتنا دائماً تلبية احتياجات عملائنا المتغيرة بما يرتقي إلى مستوى تطلعاتهم.