انخفاض أرباح سوسيتيه جنرال 19% في الربع الأول

أعلن بنك سوسيتيه جنرال، ثاني أكبر مصرف مدرج في فرنسا، اليوم الخميس انخفاض صافي ربح الربع الأول من العام 19%، بعدما جنب 350 مليون يورو، أو ما يعادل 381.3 مليون دولار، لتغطية نفقات قانونية.



وقال البنك في بيان منفصل اليوم إنه وقع اتفاق تسوية سريا مع المؤسسة الليبية للاستثمار يتعلق بقضية مرتبطة بخمس معاملات قيمتها الإجمالية 2.1 مليار دولار جرى تنفيذها بين عامي 2007 و2009.



وانخفض صافي ربح الربع الأول إلى 747 مليون يورو من 924 مليون يورو في نفس الفترة من العام الماضي. ويقل هذا عن متوسط توقعات أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم لصافي ربح قدره 975 مليون يورو.



وزادت الإيرادات 4.8 %، إلى 6.5 مليار يورو في الربع الأول، وهو ما يتجاوز متوسط التوقعات لإيرادات 6.38 مليار يورو، بدعم من أنشطة التجزئة خارج فرنسا والخدمات المالية المقدمة للشركات والنتائج القوية للأنشطة الاستثمارية.