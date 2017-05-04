"الكويت الوطني" بصدد إصدار سندات دولارية خلال أسابيع

قالت مصادر مصرفية مطلعة إن من المتوقع أن يصدر بنك الكويت الوطني، أكبر مصرف تجاري في الكويت، سندات دولارية ممتازة غير مضمونة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وذكر أحد المصادر أن إصدار سندات الكويت الوطني سيكون بالحجم القياسي الذي لا يقل عادة عن 500 مليون دولار.

وتنظر بنوك منطقة الخليج في إصدار أدوات دين للامتثال للقواعد الدولية الخاصة بمعدلات كفاية رأس المال والتحوط من المعدلات المرتفعة للقروض المتعثرة والناجمة عن هبوط أسعار النفط.

وقالت المصادر إن من المتوقع أن يكون سيتي وجيه.بي مورغان وشركة الوطني للاستثمار من بين المرتبين للصفقة.

وكان آخر إصدار لأدوات الدين من البنك سندات دائمة بقيمة 700 مليون دولار طرحها في 2015 بهدف زيادة رأس المال. وتولى ترتيب تلك الصفقة اتش.اس.بي.سي وستاندرد تشارترد وسيتي وبنك أبوظبي الوطني وشركة الوطني للاستثمار.