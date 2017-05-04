"ساما": لا مزيد من الاندماجات المصرفية في الأفق

قال محافظ #مؤسسة_النقد_العربي _السعودي، أحمد الخليفي، اليوم الخميس، إنه لا يرى مزيدا من عمليات الاندماج بالقطاع المصرفي في الأفق بعدما اتفق البنك الأول والبنك السعودي البريطاني #ساب، الأسبوع الماضي، على بدء محادثات بخصوص اندماج محتمل بينهما.

وكانت رويترز قالت في مارس، إن بنك كريدي أغريكول الفرنسي فوض جيه.بي مورغان لتقديم المشورة له في البيع المحتمل لحصته البالغة 31% في البنك السعودي الفرنسي.

ليوضح الخليفي اليوم أنه التقى مع مسؤولين من #كريدي_أغريكول لكنه لم يتلق منهم طلبا بالموافقة على بيع الحصة.

وذكر الخليفي أيضا أن البنك المركزي يتبنى سياسة منفتحة بشأن #البنوك الأجنبية التي تسعى لفتح فروع جديدة بالمملكة، بما يشير إلى أن السلطات مستعدة مبدئيا للنظر في الطلبات.