تركيا تعتزم نقل حصة مصرفية بقيمة 2.5 مليار دولار

قال رئيس بنك وقف كاتيليم الإسلامي التركي لرويترز إن تركيا تدرس مشروع قانون لنقل حصة نسبتها 58.5 بالمئة في بنك وقف إلى المصرف غير المدرج في سوق الأسهم في خطوة قد تتزامن مع توجه أنقرة نحو تعزيز التمويل الإسلامي.

وقال أوزتورك أوران لرويترز على هامش مؤتمر أعمال في اسطنبول إن الصفقة ستشهد شراء الخزانة التركية للحصة في بنك وقف والتي تملكها حاليا الإدارة العامة للمؤسسات التابعة لرئاسة الوزراء وتحويلها إلى المصرف الإسلامي.

وبحسب تومسون رويترز ستبلغ قيمة الحصة نحو 2.5 مليار دولار بالنظر إلى القيمة السوقية الحالية لبنك وقف.