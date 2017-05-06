ودائع الأفراد بالعملة الأجنبية تتجاوز 100 مليار ريال

شكلت ودائع الأفراد والشركات المودعة في المصارف العاملة في السعودية بالعملة الأجنبية، نهاية الربع الأول نحو 8.7 في المائة من إجمالي ودائعهم البالغة نحو 1.165 تريليون ريال، لتبلغ نحو 100.9 مليار ريال وفقا لصحيفة الاقتصادية.

وبحسب بيانات مؤسسة النقد السعودي "ساما"، فإن قيمة الودائع بالعملة الأجنبية سجلت بذلك أعلى مستوى على الإطلاق، منذ بدء تقارير المؤسسة في عام 1992، مشكلة نحو 7.97 في المائة من إجمالي ودائعهم، وهي تعد أعلى نسبة في ثلاث سنوات، وبالتحديد في الربع الثالث من عام 2013 البالغة حينها 8.05 في المائة.

ونمت الودائع بالعملة الأجنبية خلال الربع الأول بنحو 10.5 في المائة عما كانت عليه خلال الربع المماثل من العام الماضي، البالغة حينها 91.27 مليار ريال، كما نمت خلال الربع الرابع من العام الماضي 14.8 في المائة وكذلك الربع الثالث من العام الماضي 0.4 في المائة على أساس سنوي.

فيما بلغت نسبة النمو 8.6 في المائة خلال الربع الأول مقارنة بالربع السابق البالغ حينها نحو 92.8 مليار ريال.

وعلى أساس شهري، نمت الودائع بنحو 10.5 في المائة في شهر مارس، بفارق يبلغ 9.62 مليار ريال مقارنة بمارس 2016 البالغة حينها 91.27 مليار ريال، ومقارنة بالشهر السابق فبراير فقد بلغت نسبة النمو 0.99 في المائة وبفارق 994 مليون ريال.