ودائع البنوك العمانية ترتفع إلى 32 مليار دولار

ارتفعت القيمة الإجمالية للودائع الخاصة لدى البنوك التجارية في سلطنة عُمان بنهاية شهر فبراير الماضي بنسبة 4.6% لتصل إلى 12.448 مليار ريال عُماني أو ما يعادل 32.5 مليار دولار، مقارنة بـ 11.901 مليار خلال الفترة نفسها من عام 2016.

وذكرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن القيمة الإجمالية لتلك الودائع تمثلت في ودائع الأجل التي بلغت قيمتها 3.784,5 مليار، وودائع التوفير التي بلغت 4.581,2 مليار، وودائع تحت الطلب بقيمة 3.756,6 مليار، بحسب "الخليج" الإماراتية.

من جهة ثانية سجل الناتج المحلي الإجمالي لعمان بنهاية العام الماضي 2016 انخفاضاً بلغت نسبته 5.1%، مسجلًا بالأسعار الجارية 25.489 مليار ريال عماني، مقارنة مع 26.850,3 بنهاية عام 2015 السابق، وفق الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وقادت الأنشطة النفطية تلك التراجعات، بعد أن شهدت انخفاضاً بنسبة 23.7% مسجلة 6.988 مليار، مقارنة بـ 9.157 مليار قبل عام.