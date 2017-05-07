وفا بنك: صفقة باركليز مصر بمثلي القيمة الدفترية

قال الرئيس التنفيذي للتجاري وفا بنك المغربي اليوم الأحد إن قيمة صفقة الاستحواذ على باركليز مصر، الذي تقرر تغيير اسمه إلى التجاري بنك مصر، تعادل مثلي القيمة الدفترية في 2016 وسبعة أمثال الأرباح الصافية المتوقعة للوحدة في 2017.

وتوقع محمد الكتاني في مقابلة مع رويترز استرداد قيمة الاستثمار في الصفقة خلال خمس إلى 7 سنوات.

كان التجاري وفا اشترى العام الماضي أنشطة باركليز في مصر لكن البنكين لم يكشفا عن قيمة الصفقة التي أغلقت في الثالث من مايو أيار الحالي. وقالت مصادر لرويترز من قبل إنها تقدر قيمة النشاط بنحو 400 مليون دولار.

وقال الكتاني إن التجاري وفا يستهدف زيادة الحصة السوقية في مصر من ما بين واحد و1.5 بالمئة حاليا إلى 5 بالمئة خلال 5 سنوات وإضافة أنشطة جديدة خلال عامين مثل "التأجير والتخصيم والتأمين".

كان الكتاني قال خلال مؤتمر صحفي في القاهرة في وقت سابق إن التجاري وفا سيختار خلال أيام مكتب استشارات دوليا لوضع خطة استراتيجية لتنمية الأنشطة المصرية في الخمس سنوات المقبلة بحيث تكون الخطة جاهزة في غضون 3 أشهر.

وقال "التجاري بنك مصر سيكون مدخل المجموعة لدول الخليج وشرق افريقيا". وأضاف أنه لا يوجد تفكير في إدراج الوحدة ببورصة مصر حاليا.

التجاري وفا بنك أكبر بنوك المغرب من حيث الأصول ويعمل في 25 دولة ولوحدته الجديدة في مصر 56 فرعا تخدم أكثر من 180 ألف عميل.

ينشط البنك بشكل خاص في افريقيا جنوبي الصحراء حيث له وحدات في تونس وساحل العاج والسنغال وموريتانيا ومالي والكاميرون والجابون والكونجو برازافيل إلى جانب أفرع في أوروبا.

وستشكل وحدة مصر 5 بالمئة من أصول التجاري وفا وستضيف 13 بالمئة إلى أرباح البنك العائدة للمساهمين.