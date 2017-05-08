مجلس الوزراء السعودي يقر منح ترخيص لبنك الخليج الدولي

وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدت اليوم الاثنين على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بأن يقوم وزير المالية السعودي بإصدار الترخيص اللازم لبنك الخليج الدولي السعودية - تحت التأسيس - وفقاً للمادة (الثالثة) من نظام مراقبة البنوك.

وبحسب البيانات المتوفرة على موقع مؤسسة النقد العربي السعودي فإن عدد البنوك الأجنبية المرخص لها في المملكة 13 بنكاً.

وتضم قائمة البنوك الأجنبية المرخصة في السعودية بنك الخليج الدولي، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك البحرين الوطني، بنك الكويت الوطني، بنك مسقط، دويتشه بنك، بي إن بي باريبا، جي بي مورقان تشيز إن أيه، بنك باكستان الوطني، ستيت بنك أوف إنديا، بنك تي سي زراعات بانكاسي، بنك الصين للصناعة والتجارة، بالإضافة إلى بنك قطر الوطني (مرخص ولم يعمل بعد).

أما عدد البنوك السعودية فيصل إلى 12 بنكا.