بنك المشرق الإماراتي يتوقع 5% نمواً بأرباح 2017

يتوقع بنك المشرق، ثالث أكبر مصرف في دبي من حيث الأصول، أن تنمو أرباحه الصافية بنحو 5 بالمئة في 2017، وهو الحد الأعلى لنمو القطاع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل التوسع في خدمات الشركات.

وقال عبد العزيز الغرير، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق وهو أيضا رئيس اتحاد مصارف الإمارات، إن النمو في الخدمات المصرفية للأفراد سيشهد مزيدا من التباطؤ مع تأثير شركة معلومات الائتمان الجديدة التي جعلت بنك المشرق ومصارف أخرى أكثر حذرا في الإقراض.

وأبلغ الغرير الصحافيين، اليوم الأربعاء، أن النمو في دولة الإمارات سيأتي من الشركات.

وأضاف أن النمو لمجمل قطاع البنوك سيتراوح بين 3 و5 بالمئة.

وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع لرويترز أن يصل النمو الاقتصادي في دولة الإمارات إلى 2.6 بالمئة في المتوسط في 2017 قبل أن يرتفع إلى 3.3 بالمئة في 2018.

وسجل بنك المشرق الشهر الماضي زيادة بلغت 2.7 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام إلى 546 مليون درهم مع هبوط مخصصات خفض القيمة بنسبة 15 بالمئة.

وقال الغرير إن من المنتظر أن تتحسن مستويات مخصصات تغطية القروض المتعثرة في قطاع البنوك في 2017.