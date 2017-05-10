تعثر محادثات إعادة الهيكلة بين اتصالات نيجيريا والبنوك

تعثرت المحادثات بين شركة اتصالات نيجيريا ودائنيها من البنوك المحلية بشأن إعادة هيكلة قرض بقيمة 1.2 مليار دولار، بعد أن تخلفت الشركة عن سداد أحد الأقساط، بحسب مصادر لوكالة رويترز.

وقد أكد مصدر مصرفي أن البنوك تسعى جاهدة لإنهاء المحادثات قبل موعد تدقيق الحسابات منتصف العام، لتفادي تجنيب المزيد من المخصصات للديون المتعثرة.

وكانت اتصالات قد التقت بالمقرضين في لندن الشهر الماضي من دون التوصل لاتفاق، حيث تطالب البنوك، بحسب أحد المصادر، بقيام المساهمين بضخ السيولة في الشركة، في حين أكد مصدر في اتصالات الإماراتية، التي تمتلك حصة 45% من الوحدة النيجيرية، أنها لا تنوي القيام بذلك.

يشار إلى أن مبادلة تمتلك 40% في اتصالات نيجيريا.

تجدر الإشارة إلى أن اتصالات نيجيريا كانت وقعت تسهيلا ائتمانيا متوسط الأجل مدته سبع سنوات مع 13 بنكا محليا في 2013 لإعادة تمويل قرض قيمته 650 مليون دولار، وتمويل توسعة شبكتها لكنها تواجه صعوبات في الدفع.