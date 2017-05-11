بنك المشرق يتوقع نمو أرباحه بنسبة 5% في 2017

توقع #بنك_المشرق أن تنمو أرباحه بنحو 5%، هذا العام، وهو الحد الأعلى لنمو القطاع المصرفي في الدولة، بفضل التوسع في خدمات الشركات.

وفي مقابلة مع العربية، قال عبدالعزيز الغرير، الرئيس التنفيذي لبنك #المشرق، إن نسبة #القروض المشكوك بتحصيلها في البنك لا تتخطى 3%، كما تحدث عن تأثير قانون الإفلاس على البنوك، ودور مركز المعلومات الائتمانية.

وقال الغرير "150% تغطية "بنك المشرق" للديون المشكوك بتحصيلها".

ولفت إلى قيام "بنك المشرق" ببدء استخدام #المعلومات_الائتمانية المشتركة منذ 9 أشهر.

ويعتبر استخدام بيانات مركز المعلومات الائتمانية غير إلزامي للبنوك في #الإمارات.

ويحد مركز المعلومات الائتمانية من التعرض للقروض عالية المخاطر.