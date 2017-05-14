الغرير للعربية: اندماج البنوك بالإمارات سيرفع المنافسة

لم يستبعد عبدالعزيز الغرير، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، إتمام المزيد من الاندماجات بين البنوك، مشددا في الوقت ذاته على ميزة الإمارات التنافسية.

وقال الغرير في مقابلة مع "العربية"، إن كل شيء ممكن والاندماجات البنكية واردة في القطاع، لكنه أشار إلى عدم تلقي الاتحاد أي طلب اندماج في القطاع المصرفي.

وتحدث عن الميزة التنافسية التي تخلقها الاندماجات، ونجاح نماذج العمل المصرفي في دولة الإمارات بين كل من البنوك الكبيرة والصغيرة، معتبرا أن الاندماجات ستخلق منافسة أقوى كما هو الحال في قطاع الطيران الإماراتي الذي ينافس على مستوى عالمي.