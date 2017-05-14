NBK يكلف بنوكا لترتيب إصدار سندات بـ500 مليون دولار

أظهرت وثيقة من أحد البنوك المرتبة لإصدار سندات دولارية ل‍بنك الكويت الوطني الخميس الماضي أنه كلف بنوكا لترتيب سلسلة اجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت قبل الإصدار المحتمل لسندات دولارية ممتازة غير مضمونة لأجل خمس سنوات، وفقاً لرويترز.

ويتولى سيتي واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان والوطني للاستثمار دور المنسقين وينضم إليهم بنك أبوظبي الأول وستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مشاركين.

ومن المقرر عقد الاجتماعات في الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة بدءا من الخامس عشر من مايو.

وسيكون الإصدار المزمع بالحجم القياسي، مما يعني عادة أنه لن يقل عن 500 مليون دولار، بحسب الوثيقة.