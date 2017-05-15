بلوم بنك: يتوقع موجة من الاندماجات بالمصارف اللبنانية

قال المدير العام لبنك بلوم اللبناني، اليوم الاثنين، إنه "ستكون هناك موجة جديدة من الاندماجات" في القطاع المصرفي بالبلاد.

وأضاف أمين عواد في مؤتمر يورومني في بيروت، أن الاندماجات قد تكون بين البنوك الصغيرة أو عبر الاستحواذ على بنوك صغيرة من قبل بنوك كبيرة.

من جهته، قال حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، إن البنك لا يخطط لرفع أسعار الفائدة.

وأضاف "السيولة في القطاع المصرفي كبيرة، لذا فإن سياستنا تتمثل في عدم رفع أسعار الفائدة"، مشيرا إلى أن تعيين رئيس للدولة ورئيس وزراء وتشكيل حكومة جديدة في نهاية العام الماضي وضع الأساس لتحقيق نمو أفضل.