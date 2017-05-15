حاكم المركزي اللبناني: لا نخطط لرفع أسعار الفائدة

قال حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، في مؤتمر يورمني في بيروت، اليوم الاثنين، إن البنك لا يخطط لرفع أسعار الفائدة.

وأضاف "السيولة في القطاع المصرفي كبيرة، لذا فإن سياستنا تتمثل في عدم رفع أسعار الفائدة"، مشيرا إلى أن تعيين رئيس للدولة ورئيس وزراء وتشكيل حكومة جديدة في نهاية العام الماضي وضع الأساس لتحقيق نمو أفضل.

وقال سلامة لرويترز على هامش المؤتمر "الحكومة فوضت البنك المركزي للحفاظ على استقرار الليرة اللبنانية وثمة ضرورة لإبقاء أسعار الفائدة مستقرة".

إلى ذلك، قال سلامة إن البنك سيتخذ مبادرات للحفاظ على الاستقرار النقدي في 2017 بعد عام من تنفيذ البنك برنامجا للهندسة المالية لتعزيز احتياطات النقد الأجنبي.

وقال سلامة في مؤتمر يورومني في بيروت حين سئل عما إذا كان البنك يدرس المزيد من الإجراءات لعام 2017 "ستكون هناك مبادرات للحفاظ على الاستقرار، لأن الاستقرار النقدي مهم للبنان".