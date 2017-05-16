مؤسسة النقد: نسبة السعودة في القطاع المصرفي تتجاوز 90%

أكد وكيل محافظ مؤسسة النقد للأبحاث والشؤون الدولية، فهد بن إبراهيم الشثري، رفع نسبة السعودة في القطاع المالي لتتجاوز 90% في القطاع المصرفي وتقترب الآن من 60% في كل من قطاعي التأمين والتمويل.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المعهد المالي بالتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي"، تحت عنوان "المالية الإسلامية وحوكمتها وآفاقها المستقبلية في المملكة".

وقال: "يسعى المعهد من خلال إدارته إلى تعزيز عمله من خلال توسيع دائرة التدريب لتشمل أحد أهم وأكثر القطاعات نمواً ليس في المملكة فقط ولكن في العالم، وهو قطاع المالية الإسلامية".

وهذا الدور ينطلق من توجه استراتيجي للمؤسسة للتركيز على تعزيز دورها في إطار المصرفية الإسلامية بشكل خاص والمالية الإسلامية بشكل عام، مشيراً إلى أن هذا القطاع يمثل ما نسبته 52% من حجم الموجودات للقطاع المصرفي، و20% من المنتجات في العالم تُقدم في المملكة، وما نسبته 8% من القروض الآن متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأكد الشثري أن أحد الأوجه المهمة لتعزيز هذا الدور هو التعاون المستمر مع المؤسسات الدولية والإقليمية التي ترعى وتدعم المالية الإسلامية بما يتفق مع دور المملكة الريادي في العالم الإسلامي، بما فيها صندوق النقد الدولية، البنك الدولي، ومجلس الخدمات الإسلامية، كذلك هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، لما لها من دور فاعل في تعزيز ووضع معايير تتلاءم مع واقع المؤسسات المالية الإسلامية.