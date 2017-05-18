المركزي الليبي يملك 0.8% في أوني كريديت بعد رفع رأسماله

أظهر محضر اجتماع الجمعية العامة لبنك أوني كريديت الإيطالي اليوم الخميس أن مصرف ليبيا المركزي أصبح يملك 0.82 % في البنك.



كانت حصة البنك المركزي 2.95 % لكنها تقلصت نتيجة لزيادة كبيرة في رأسمال أوني كريديت.



وكان أكبر بنك إيطالي من حيث الأصول أتم جمع 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار) في وقت سابق هذا العام في عملية لإعادة بناء رأس المال بعد تنظيف للميزانية.