بلومبرغ: "بيتك" يدرس شراء "الأهلي المتحد" الكويتي

نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر قولها إن بيت التمويل الكويتي "بيتك" يدرس شراء بنك الأهلي المتحد، مضيفة أن المحادثات بين الطرفين غير رسمية.

وكان "بيتك" أفصح عن دراسته عددا من الفرص، مبينا أن "المتحد الكويتي" أحد هذه الفرص وتباعا الأهلي المتحد البحريني باعتبارهما مجموعة واحدة.

يذكر أن الملاك "الأهلي المتحد" يملكان أيضا حصصاً في "بيتك"، وتواجد "المتحد الكويتي" في بريطانيا سيسهل دخول هذه السوق خصوصا في ظل انخفاض الجنيه الإسترليني مقابل الدينار والفرص بالعقار البريطاني.

تجدر الإشارة إلى أن أصول "المتحد الكويتي" وصلت إلى 3.7 مليار دينار في نهاية العام الماضي، كما بلغت أرباح البنك حوالي 40 مليون دينار.