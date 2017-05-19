"الكويت الوطني" يمول مشروع نفط مصريا بـ300 مليون دولار

وقعت شركة سوميد المصرية وبنك الكويت الوطني اتفاقاً لتوفير نحو 300 مليون دولار من التمويل اللازم لمشروع تداول وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بميناء العين السخنة المصري.

وشهد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، توقيع العقد بين المهندس محمد عبد الحافظ رئيس شركة سوميد، والدكتور ياسر إسماعيل حسن الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني.

وأكد وزير البترول المصري على أن ما تقوم به مصر من خطوات فعلية لتطوير وإنشاء ودعم مشروعات البنية البترولية الأساسية اللازمة يسهم بقوة في الإسراع في تحقيق مشروع مصر القومي لتصبح مركزاً إقليمياً استراتيجياً للطاقة، وذلك إلى جانب ما يتم تنفيذه حالياً في مشروعات تنمية حقول إنتاج الغاز وزيادة السعة التكريرية واستغلال الطاقات الإنتاجية الفائضة بالمعامل ومشروعات البنية الأساسية في مجال نقل وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

وأوضح الوزير المصري أن هذا المشروع يجسد التعاون والتكامل العربي المشترك سواء من خلال شركة سوميد التي تشارك فيها عدة دول عربية "مصر والسعودية والكويت والإمارات وقطر"، أو من خلال توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع.

وأوضح رئيس شركة سوميد أن المشروع يتضمن إنشاء رصيف بحري بطول 2.4 كيلومتر لاستقبال وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي و3 مراس بحرية لاستقبال ناقلات الغاز المسال والمنتجات البترولية المختلفة حتى حمولة 160 ألف طن ومن المنتظر أن يستقبل الرصيف أول ناقلة غاز خلال هذا الشهر.

كما يتضمن المشروع إنشاء مستودعات تخزينية بإجمالي سعات حوالي 300 ألف متر مكعب، ويستغرق تنفيذ المشروع نحو 20 شهراً، وأكد على الدعم الذي يقدمه مساهمو سوميد من الأشقاء العرب لتنفيذ تلك التوسعات الاستثمارية.

ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني الدكتور ياسر إسماعيل، أن الدراسات الاقتصادية الخاصة بالمشروع وما يتمتع به قطاع البترول المصري من ثقة وسمعة طيبة وكذلك رغبة البنك في تمويل المشروعات الكبرى التي لها مردود وطني وراء حرص البنك على توفير التمويل اللازم للمشروع.