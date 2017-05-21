كيف ترى شركات التقييم أوضاع البنوك المصرية في 2017؟

حصد البنك التجاري الدولي مصر، لقب "بنك العام" خلال العام 2017، وذلك وفقاً لتقرير مصرفي صدر اليوم.

ووفقاً للتقرير الصادر عن مؤسسة "بزنس نيوز" لإعلان نتائج نسختها السابعة من مؤشرات قياس الأداء البنكي في مصر، فإن "التجاري الدولي" حصد لقب بنك العام بعد الأداء القوي والمتوازن خلال العام الماضي.

ويتكون المؤشر الرئيسي لمؤسسة "بزنس نيوز" من 4 مؤشرات أساسية تقيس أداء البنوك في 17 قسماً. والمؤشرات اﻷربعة الرئيسية هي مؤشر أكفأ بنك يحظى بوزن نسبي مرتفع بين بقية المؤشرات، ومؤشر الأسرع نمواً، ومؤشر رضا العملاء، ومؤشر المسؤولية المجتمعية.

ولم تمنع الظروف الاقتصادية غير المواتية "التجاري الدولي" من النمو وتعزيز ربحية مساهميه مع المحافظة على مستوى معايير تشغيلية آمنة، تشمل تغطية رأسمالية قوية للأصول المرجحة بالمخاطر، وإبقاء تكاليف التشغيل عند أحد أدنى المعدلات في القطاع المصرفي.

وتصدر البنك "اﻷهلي المتحد" مؤشر أكفأ بنك في السوق، بعد مكاسبه الكبيرة من تحرير سعر العملة في نوفمبر الماضي، ليسجل العائد على حقوق الملكية لدى البنك نحو 46%، والعائد على متوسط الأصول 7%.

وبالإضافة إلى مكاسبه من تحرير الجنيه، حافظ البنك على معدل تغطية قوي لأصوله المرجحة بالمخاطر، وبلغ معدل الشريحة اﻷولى من رأسماله اﻷساسي نحو 12.90% من هذه الأصول، كما يبلغ معدل تشغيل القروض للودائع لديه نحو 63%، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بنحو 49% متوسط السوق، كما حافظ على معدل تكلفة للدخل تعادل نحو 22%، إضافة لمعدل قروض غير منتظمة من بين اﻷقل في القطاع المصرفي.

وجاء في المركز الثاني لهذا المؤشر بنك باركليز الذي سجل أعلى صافي دخل من العائد، مقارنة بمتوسط إجمالي الأصول بمعدل 7.2%، إضافة إلى احتفاظه بأعلى معدل كفاية للشريحة اﻷولى لرأس المال اﻷساسي في السوق عند 15.46%.

وحافظ البنك اﻷهلي المصري على صدارة مؤشر "بزنس نيوز" لرضا العملاء للعام الرابع على التوالي بفضل الانتشار الجغرافي، وتنوع أدوات الحصول على الخدمة، واستمراره في تعزيز شبكة صرافاته الآلية اﻷوسع انتشاراً على مستوى الجمهورية.

وحظي البنك الذي يمتلك أكبر عدد من العملاء في القطاع المصرفي بآراء إيجابية في مؤشر صافي الموصين، والذي يعد صاحب الوزن النسبي اﻷكبر في تقييم البنوك في مؤشر رضا العملاء، كما استفاد من تخصيصه نسبة مرتفعة من إنفاقه الاستثماري على التكنولوجيا لديه.

وحافظ البنك المصري الخليجي على صدارته لمؤشر "بزنس نيوز" للبنوك الأسرع نمواً، بعد تمكنه من مضاعفة حجم أصوله للعام الثاني على التوالي، وزيادة حصته السوقية بشكل كبير.

ونمت أصول البنك خلال العام الماضي 93%، وزادت حصته السوقية بمعدل 21%، بينما ارتفع صافي دخله من العائد 115%، وزادت أرباحه بمعدل 44%.

وفي مؤشر اﻹنفاق على المسؤولية المجتمعية، احتل البنك اﻷهلي المصري المركز اﻷول بمعدل إنفاق بلغ 4% من صافي أرباحه عن العام الماضي، تلاه بنك الشركة المصرفية SAIB الذي أنفق 2.4% من أرباحه، ثم بنك عودة بمعدل إنفاق 2.32%.

وفيما يتعلق بمؤشر خدمات اﻷفراد، فقد حل البنك التجاري الدولي كأفضل بنك لخدمات اﻷفراد في مصر، نتيجة توسعه في الاعتماد على الخدمات الإلكترونية، إضافة إلى نمو حصته السوقية من معاملات التجزئة.

وجاء في المركز الثاني على مؤشر أفضل بنك لخدمات اﻷفراد بنك الإسكندرية، وحل في المركز الثالث بنك قطر الوطني اﻷهلي.