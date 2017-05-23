خدمة رقمية للدفع الإلكتروني من وزارة المالية السعودية

أطلقت وزارة المالية السعودية خدمة أوامر الدفع الإلكترونية من خلال بوابة رقمية موحدة، تتيح استخدامها لمختلف القطاعات الحكومية والخاصة من الشركات، بعد اكتمال خدماتها مثل إدارة الخدمات والميزانية.

وقال أحمد الصويان وكيل وزارة المالية السعودية لشؤون التقنية والتطوير إن "الخدمة الأولى تمثلت في أوامر الدفع، وسنضيف خدمات جديدة للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص".

وأشار الصويان في مقابلة مع "العربية" إلى بدء الإطلاق التجريبي للبوابة مع 5 من الوزارات : "البيئة والمياه والزراعة" و"التجارة والاستثمار" إضافة إلى الصحة والتعليم والشؤون البلدية والقروية، متوقعا أن يستمر الاطلاق التجريبي لمدة شهر ثم تعمم المنصة. وستعمل وزارة المالية على توفير الخدمة لكافة الوزارات والهيئات الحكومية خلال العام الجاري.

وكشف أن البوابة ستكون متاحة لشركات القطاع الخاص، فكل "شركة تحصل على عقد من الحكومة، أو اعتماد" سيكون بمقدورها الدخول في المنصة الإلكترونية، ويمكنها استخدام خدمات الدفع الرقمي ومختلف الخدمات التي ستتطور بهدف اختصار الجهد والوقت.

وبسؤاله عن خطر الهجمات الإلكترونية، أشار الصويان إلى "عمل المنصة الرقمية ضمن نطاق الشبكة الحكومية الآمنة، والمدعمة ببرامج متكاملة لاستمرارية الأعمال وأمن المعلومات".

وتتيح الخدمة الجديدة، للجهات الحكومية إدخال أوامر الدفع، والموافقة عليها إلكترونياً دون الحاجة للتعاملات الورقية، بحيث ترتبط البوابة آليا مع نظام الخزينة الحكومي.