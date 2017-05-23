7.2 مليار جنيه حصيلة طرح حصة في بنك القاهرة بالبورصة

أظهر البيان المالي لموازنة السنة المالية 2017-2018 في مصر أن الحكومة تستهدف جمع 7.2 مليار جنيه، أيّ 397.8 مليون دولار من طرح حصة في بنك القاهرة ثالث أكبر بنك حكومي في البلاد بسوق الأسهم المحلية.



وتوقعت مصادر في سوق المال أن يتم طرح أسهم بنك القاهرة خلال النصف الثاني من هذا العام. وكان البنك قد تم قيده بالبورصة في فبراير.



وكان آخر طرح عام أولي لشركات حكومية في البورصة في عام 2005 حينما تم طرح أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.



وتقدم هيرميس وإتش.إس.بي.سي المشورة في عملية الطرح في حين يتولى بيكر آند ماكينزي دور المستشار القانوني للطرح.



يبلغ رأسمال بنك القاهرة 2.25 مليار جنيه موزعا على 562.5 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.