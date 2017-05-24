أول بنك إسلامي في المغرب يفتتح 3 فروع

افتتح أول مصرف إسلامي في المغرب (أمنية بنك) أبوابه بعد خمسة أشهر من موافقة البنك المركزي على طلبات لإنشاء مؤسسات مالية إسلامية تحت اسم "البنوك التشاركية".

ويجري إنشاء بنوك وشركات تأمين إسلامية في المغرب بعد أن سمح قانون جديد لها بدخول السوق، وأنشأ البنك المركزي هيئة شرعية مركزية تضم علماء دين مسلمين للإشراف على القطاع.

وافتتح أمنية بنك، وهو مشروع مشترك بين بنك قطر الإسلامي الدولي وبنك القرض العقاري السياحي المغربي، ثلاثة فروع في البلاد يوم الاثنين، اثنان في الدار البيضاء، والثالث في الرباط.

وقال البنك في بيان إنه يخطط لافتتاح المزيد من الفروع في أرجاء المملكة.

واجتذب فرع أمنية بنك في الرباط عددا كبيرا من العملاء، من بينهم أناس لديهم فضول لمعرفة التمويل الإسلامي.

وتزايد التمويل الإسلامي على مدى العقود الماضية مع توسيع قاعدة مستثمريه في أرجاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي القارة الإفريقية وجنوب شرق آسيا لاجتذاب العملاء المحافظين دينيا.