ماستركارد: شراكة مع زين لاستقدام حلول للدفع الإلكتروني

أكد المستشار العام في ماستركارد تيموثي مورفي أن هناك فرصا كبيرة لنمو حجم الدفعات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أهميتها في تعزيز النمو الاقتصادي.

وقال مورفي في مقابلة مع "العربية" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميّت، إن 70% من الأشخاص بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا دون حسابات مصرفية، في حين أن 110% من الأشخاص في المنطقة لديهم منفذ إلى الأجهزة المحمولة.

وأضاف أن نسبة ضئيلة أقل من 10% يدفعون بالطريقة الإلكترونية في المنطقة، متوقعاً أن تتضاعف هذه النسبة مرة أو مرتين خلال السنوات القليلة القادمة.

وأكد مورفي أن كل زيادة 1% في الدفع الإلكتروني تؤدي لنمو الناتج المحلي بين 0.3% و 0.5%.

وفي سياق متصل، يرى مورفي فرصا كبيرة لنمو عدد بطاقات السحب الآلي إلى جانب الفرص الهائلة لتوسيع قطاع البطاقات مسبقة الدفع، لافتاً إلى أن الحكومات تجد فرصة للاستفادة من الدفع الإلكتروني في عملية صرف الرواتب.



شراكة مع زين لاستقدام حلول للدفع الإلكتروني

وأعلن المستشار العام في ماستركارد عن شراكة جديدة مع زين لاستقدام حلول جديدة للدفع الإلكتروني لمليوني شخص. وتشمل الحلول الدفعات الإلكترونية عبر الأجهزة المحمولة، والمحافظ الرقمية، والتجارة الإلكترونية، وسيكون للبطاقات دور أساسي.

المصادقة عبر البصمات البيومترية

وفي سياق متصل، تحدث عن انتشار المصادقة عبر البصمات البيومترية كوسيلة للدفع في السنوات المقبلة، إما بصمة الإصبع عبر الأجهزة المحمولة أو عبر صورة "السلفي"، حيث يلتقط الهاتف صورة لوجه المستخدم .

وتتجه بعض الدول إلى اعتماد تكنولجيا "مسح قزحية العين" بالتالي ستشكل المصادقة عبر البصمات، بحسب مورفي ، جزءا أساسيا من تطور أنظمة الحماية والأمن .