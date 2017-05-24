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مصر تجمع 3 مليارات دولار من سندات دولية جديدة

المصدر: العربية.نت
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أعادت مصر فتح باب الاكتتاب في السندات الدولية، وجمعت 3 مليارات دولار من إصدار بلغ حجم الطلبات عليه 11 مليار دولار.

وجاء الإصدار على 3 شرائح بعائد تراوح بين 5.45% لأجل 5 سنوات و7.95% لأجل 30 سنة.

وكان وزير المالية عمرو الجارحي، قال الأسبوع الماضي، إن بلاده ستطرح سندات دولية تتراوح قيمتها ما بين 1.5 مليار دولار إلى ملياري دولار.

يذكر أن مصر أصدرت في يناير الماضي سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، مقسمة إلى 3 شرائح، ومن ثم وافقت الحكومة في أبريل الماضي على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى 7 مليارات دولار.

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