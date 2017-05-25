بنك مصر يرفع الفائدة على الودائع المتغيرة 2%

رفعت لجنة اﻷصول والخصوم في بنك مصر أسعار المنتجات الخاصة بالكوريدور 2% وكذلك الأوعية الادخارية الأخرى بنسب متفاوتة.

وقال عاكف المغربي، نائب رئيس البنك، إن الزيادة جاءت للتماشي مع قرار المركزي برفع سعر الفائدة.

أضاف عاكف أن اللجنة أبقت على أسعار الفائدة من دون تغيير مع الاستمرار في فتح شهادات مرتفعة العائد عند معدلات 16 و20%، بحسب صحيفة "البورصة" المصرية.

ورفع البنك العائد على الاقتراض بضمان الودائع أو الشهادات 200 نقطة أساس لتبلغ 17.25% مقابل 15.25%.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قد قررت، مطلع الأسبوع الحالي، رفع الفائدة اﻷساسية على الجنيه 2% في قرار مفاجئ لمعظم المحللين الذين توقعوا تثبيت سعر الفائدة، نظراً إلى أن التضخم الحالي ناتج عن صدمات في العرض على خلفية ارتفاع تكاليف الإنتاج وليس الطلب.